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Россиянам одобрили налоговый вычет за занятия спортом

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Россиянам одобрили налоговый вычет за занятия спортом

Москва, 30 октября. Правительство РФ одобрило поправки, которые позволят россиянам получить налоговый вычет за пользование физкультурно-оздоровительными услугами.

Поправки внесены в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Налоговый кодекс, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Сегодня правительство одобрило изменения в закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» и Налоговый кодекс. Это даст возможность нашим гражданам получать налоговый вычет за физкультурно-оздоровительные услуги», — отметил Чернышенко.

Максимальный возврат составит 15,6 тыс. рублей в год. Вице-премьер уточнил, что к 2030 году в занятия спортом планируют вовлечь 70% населения России. Введение налогового вычета он назвал шагом «в правильном направлении».

Ранее депутат Госдумы и председатель объединения профсоюзов России «Соцпроф» Сергей Вострецов выступил против введения налога на доходы для физических лиц на компенсации работникам, занятым на предприятиях с тяжелыми, вредными и опасными условиями труда.

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