Певица Глюкоза слила в Сеть пикантное фото с супругом

Москва, 30 октября. Российская исполнительница Глюкоза устроила фотосессию со своим мужем на пляже. Интимные снимки звездной пары поразили подписчиков в социальной сети Instagram.

Знаменитость изображена на фотографии в желтом слитном купальнике. Спина Глюкозы оказалась полностью обнаженной, глубокий вырез подчеркнул округлую грудь звезды. Певица приняла эффектную позу, благодаря которой зрители смоги оценить ее спортивную фигуру. Звезда встала на колени, заняв место между ног своего супруга. Последний сидит на песке в пляжных шортах и с улыбкой смотрит на жену. Чувственности и эротичности фотографии добавляет рука Глюкозы, которая нежно легла на колено мужчины. Под постом певица замысловато призналась в любви супругу.

«Из каких же разных частей иногда состоит целое...», — написала Глюкоза.

Пользователи Сети остались в восторге от пикантного снимка. Поклонники заметили, что пара вместе смотрится шикарно.

«Горячая парочка», — заметила фанатка.

«Очень интимное фото, рады за вас!» — подписал комментатор.

«Главное — взгляд!» — оценил влюбленных третий.

Однако не все осыпали Глюкозу и ее мужа комплиментами. Некоторые решили, что откровенными фотографиями певица пытается привлечь внимание, которое с каждым годом ускользает от нее. Другие же раскритиковали внешний вид знаменитости.

«Неужели такой пиар нужен? Странно», — прокомментировал подписчик.

«Купальник ужасный, не идет он вам», — добавил пользователь Сети.

Глюкоза нередко радует своих подписчиков откровенными снимками. Так, недавно она опубликовала фотографию с заграничного отдыха в раздельном купальнике.