Человек в норме спит 1/3 всей своей жизни. Сон очень важен для нормальной работоспособности и активности. Отсутствие сна приводит к необратимым последствиям и несовместимо с жизнью. Во сне мы восстанавливаем силы и перенастраиваем себя, находим ответы на сложные вопросы. Неслучайно в медицине существует целый раздел — сомнология, посвященный изучению сна, деятельности мозга во время сна и причинам, которые наш сон нарушают.

Что такое нарушение сна?

Нарушение сна или бессонница — это расстройство сна, для которого характерны эпизоды нарушения засыпания, прерывания сна в течение ночи, сложности с повторным засыпанием, в течение длительного времени. При этом, условия для сна могут быть вполне благоприятными и комфортными. Как следствие, появляются неприятные симптомы в период бодрствования — замедленная реакция, сонливость, нарушение концентрации внимания, памяти, раздражительность.

Сегодняшний эксперт ФАН — руководитель Центра сомнологии Клинико-диагностического центра МЕДСИ на Красной Пресне, врач-сомнолог, врач функциональной диагностики отделения неврологии КДЦ МЕДСИ на Красной Пресне Татьяна Сурненкова. Она объяснила, как регулируются два режима нашей жизнедеятельности, активной фазы и сна.

«В нашем организме многие процессы цикличны и сменяют друг друга. Что касается смены сна и бодрствования, то этот цикл регулируется «центром сна». Это две системы, находящиеся в мозге: активирующая, отвечающая за режим бодрствования, и сомногенная, отвечающая за сон. Работа обеих систем находится под контролем внутренних биологических часов. Благодаря этим внутренним часам, мы знаем, например, сколько сейчас времени, синхронизируем свой ритм жизни со световым днем», — говорит сомнолог.

Для удобства медицинской практики выделено три основные группы нарушений сна:

Диссомнии — нарушения качества сна, при которых страдают продолжительность сна и есть сложности с засыпанием.

Гиперсомнии — состояние сонливости днем, летаргия, долгие трудные пробуждения.

Парасомнии — патологические факторы, которые возникают в процессе сна — сноговорение, энурез, лунатизм, непроизвольные мышечные сокращения во сне.

Каковы симптомы нарушения сна?

Люди, страдающие нарушениями сна, не всегда могут четко сформулировать, что именно их беспокоит. Особенно в дневное время. Можно назвать следующие симптомы:

— долгий, более двух часов, период засыпания, повторяющийся регулярно;

— частые пробуждения в середине ночи и под утро, сопровождающиеся сложностью с повторным засыпанием;

— ощущения усталости, разбитости, невозможности сосредоточиться в дневное время;

— сонливое состояние в течение дня;

— приступы внезапного засыпания днем;

— при ясном сознании утрата мышечного тонуса.

Тем не менее важно помнить, что все вышеперечисленные признаки могут быть и следствием других расстройств или, например, приема лекарств.

Какие бывают причины нарушения сна?

Нарушение цикла «бодрствование-сон» может быть вызвано целым рядом причин. Вот некоторые из них:

— стрессы, особенно хронические;

— вредные привычки;

— неправильный образ жизни;

— смена климатических и временных зон;

— прием некоторых лекарственных препаратов;

— хронические болезни.

В результате вышеперечисленных нарушений мозговые центры, отвечающие за бодрствование, становятся чрезмерно активными. Эта избыточная активность хорошо прослеживается на электроэнцефалограмме, где будут заметны преобладающие более частые ритмы.

«И когда наступает время ложиться спать, эта избыточная активность мешает человеку уснуть. В стрессовых ситуациях, поначалу, такая реакция бывает в пределах нормы. Но чем дольше проблемы со сном — тем явственнее проступают уже вторичные причины бессонницы, теперь человек просто боится не уснуть», — рассказывает Татьяна Сурненкова.

Феномен вторичного страха — боязнь не уснуть — знаком многим людям, страдающим бессонницей. Это как раз те случаи, когда люди пытаются достичь сонливого состояния и начинают считать овец или слонов, лежа в своей постели. Получается замкнутый круг: человек ложится спать, хочет, чтобы сон наступил как можно скорее, но не может заснуть быстро, начинает беспокоиться об этом, усиливается мозговая активация, сонливость проходит. Все усилия по скорейшему засыпанию терпят крах.

«Профессор Александр Моисеевич Вейн говорил, что сон — как птица, севшая на раскрытую ладонь. Чем быстрее ты пытаешься ее поймать — тем быстрее она улетает», — говорит Татьяна Сурненкова.

Еще одна особенность, которая наблюдается у людей с бессонницей: им сложнее засыпать в собственной постели, чем в незнакомой обстановке. Своя постель ассоциируется с переживаниями и страхом не уснуть. По сути, человек вгоняет себя в бессонницу сам. Поэтому сомнологи считают гиперактивацию мозга одной из наиболее распространенных на сегодняшний день причин, приводящих к проблеме со сном.

Апноэ сна или приостановка дыхания — также распространенный фактор нарушения сна. По данным сомнологов, эта причина, особенно у людей в возрасте, достигает 15% от числа всех остальных нарушений. Синдром обструктивного апноэ во сне характеризуется наличием храпа, прерыванием дыхания во период сна, что приводит к понижению уровня кислорода в крови и отсутствию полноценного восстановления за ночь. Что при этом происходит в организме спящего? Во сне тело расслабляется, расслабляется мускулатура, в том числе, глотки, мягкого неба, языка. Расслабленные мышцы сужают просвет в глотке и при вдохе-выдохе мягкие ткани вибрируют, создавая характерный звук. Помимо внешних неприятных проявлений, апноэ приводит к временной остановке дыхания, до 10 секунд. При этом, в мозг начинают поступать сигналы о пробуждении. Человек просыпается, дыхание восстанавливается, затем он засыпает вновь и цикл повторяется. Повторы бывают до 300-400 раз за ночь. Такое нарушение дыхания может привести к серьезным последствиям для здоровья: к ишемическим болезням, артериальной гипертонии, сахарному диабету. Повышается риск инфарктов и инсультов.

Каковы причины детской бессонницы?

Качество сна для ребенка так же важно, как правильное питание и физическая активность. Дети по статистике проводят во сне до 40% времени своей жизни. Младенцы, например, спят по 15 часов в день. С возрастом продолжительность сна постепенно сокращается, но подросткам нужно тратить на сон не менее 8-10 часов.

Проблемы со сном у детей часто бывают вызваны особенностями их психофизиологического развития, с присущими каждому возрастному этапу проявлениями. Так, детки дошкольного и раннего школьного возраста могут испытывать проблемы с засыпанием, если рядом нет родителя. Именно в этом возрасте ребенок приучается спать отдельно от мамы и папы и может просыпаться посреди ночи, чтобы позвать их.

Страх темноты знаком едва ли не всем детям. Темное помещение может вызывать тревогу, беспокойство и мешать сну. В очертаниях комнаты дети с их богатым воображением видят очертания фантастических чудовищ. Небольшой светильник, приоткрытая дверь или рассказанная на ночь сказка могут решить эту проблему.

Так же, как и у взрослых, стрессовая ситуация в повседневной жизни приводит ребенка к депрессивным переживаниям, что, безусловно, сказывается на качестве сна и его продолжительности. Особенно это касается тех семей, в которых появляется братик или сестричка, родители принимают решение о переезде или разводе и т. п. Ребенок не всегда отдает себе отчет о том, почему ему грустно и тревожно. Эти переживания не оставляют его и в ночное время.

В подростковом возрасте начинается гормональная перестройка: причем, очень быстрыми темпами. До трети всех подростков спят тревожно и плохо, это связано с изменениями и в эмоциональной сфере, и на физиологическом уровне. Эти трудности с засыпанием проходят, как только восстанавливается гормональный баланс в организме.

Возможно ли компенсировать недостаток сна?

Сомнологи считают, что для нормальной жизнедеятельности организма человеку необходимо не менее 5 часов сна, а международное медицинское сообщество настаивает, что продолжительность ночного отдыха должна быть не меньше семи часов. Такое время сна необходимо для поддержания достаточно бодрого состояния в течение дня и сохраняет здоровье человека в целом.

Однако длительность сна очень индивидуальна, закодирована генетически. Некоторым людям, а речь идет о взрослых, достаточно спать 4-5 часов, а другим нужно 8-9. Поэтому попытки сократить время сна обречены на провал. Научить себя меньше спать невозможно. Если организм не успеет восстановиться, отдохнуть, то вы получите нарастающие симптомы бессонницы — раздражительность, головную боль, снижение настроения, спутанность сознания.

Однократное сокращение сна, если того требует ситуация, к серьезным негативным последствиям не приведет. Физическая активность или тонизирующие напитки — например, кофе или зеленый чай — помогут восстановить душевное и физическое равновесие. Неприятные симптомы будут нарастать, если недосып входит в привычку, становится частью ежедневного режима.

Многие рассуждают так: «Я отосплюсь в выходные». К сожалению, компенсировать недостаток сна можно лишь одноразово, а вот выспаться на неделю вперед вряд ли удастся.

Как нарушается сон в результате смены часовых поясов?

Феномен нарушения сна в результате длительных перелетов и смены часовых поясов получил название «джетлаг». Он становится очень явным при смене трех и более часовых поясов. Организм получает большой стресс, происходит разбалансировка работы внутренних биологических часов. Такое состояние сопровождается не только расстройством сна, головными болями, потерей ориентации в пространстве и времени, но и нарушениями работы желудочно-кишечного тракта, повышением давления, дискомфортом в области сердца. Для восстановления нормального состояния организму нужны минимум сутки адаптации к каждому часу нового часового пояса. Скажем, если разница во времени составила 4 часа, вам потребуется 4 суток на возвращение к нормальному режиму.

Чтобы минимизировать эти неприятные симптомы, нужно следовать некоторым советам сомнологов.

Во-первых, во время длительного перелета лучше не употреблять алкоголь и снотворные препараты, а постараться поспать естественным образом. Во-вторых, по прибытию включиться в новый режим дня. Не перегружать себя эмоционально, не переедать, а также не спать в дневное время. И, в-третьих, если вы прилетели ночью, для засыпания можете принять препарат мелатонина, что поможет сократить временной разрыв между внутренними часами и внешним световым днем.

Также важно помнить, что перелеты в западном направлении переносятся легче, чем в восточном. Тем, кто вылетел в западном направлении, придется лечь спать позже обычного времени. Это для организма немного проще. Улетевшим на восток придется адаптировать свой сон на период раньше, чем обычно. Это делать сложнее. Здесь на помощь придут подобранные для такого случая снотворные.

Эксперты-сомнологи также советуют использовать специальные лампы для фототерапии или светотерапии. Они обеспечивают поток света — «световой душ», близкий к солнечному. Его интенсивность составляет 3000—10000 люкс. Воздействие таким светом в утреннее время в течение 15-20 минут придаст человеку бодрости, поможет адаптироваться к изменившемуся режиму дня и ночи. Клинические исследования показали более эффективное восстановление сна от воздействия светотерапии, нежели от приема препаратов мелатонина.