Украинские власти за неделю разработают план по достижению мира в Донбассе

Киев, 30 октября. Власти Украины за неделю разработают план действий по урегулированию конфликта в Донбассе, отметил глава украинской делегации в контактной группе Леонид Кравчук.

Минские договоренности, по его мнению, не универсальны и не могут решить все задачи, которые ставит перед сторонами конфликта президент Украины Владимир Зеленский и Верховная рада. По словам Кравчука, возник вопрос необходимости введения новой системы по разрешению ситуации в регионе, в связи с чем Киев взял на себя обязательства предоставить через неделю свою пошаговую карту.

«На следующем заседании, которое состоится, возможно, 11 ноября, мы уже рассмотрим этот пошаговый план действий», — отметил политик в эфире телеканала «Украина-4».

Сейчас наступает время, когда Украина должна действовать настойчиво и активно. Важно разработать шаги с учетом договоренностей и законов страны, которые являются действующими, резюмировал Кравчук.

Бывший президент Украины нередко делает громкие заявления, напоминая общественности, что он все еще "политик". Большая часть утверждений Кравчука касается Украины, отношений с Западом и Москвой, войны в Донбассе, передает Infox.ru.