МИД РФ осудил заявление венгерского премьер-министра о Красной армии

Москва, 30 октября. Заявления премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о Красной армии извращают историческую правду. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова.

Во внешнеполитическом ведомстве прокомментировали выступление венгерского премьера на площади Сабадшаг в Будапеште, в ходе которого Орбан назвал «памятником советской оккупации» находящийся там монумент в память о погибших при освобождении столицы республики 80 тыс. красноармейцев.

«Подобные высказывания грубо извращают историческую правду и события Второй мировой войны, итоги которой закреплены соответствующими решениями Нюрнбергского трибунала», — подчеркнула Захарова.

Она напомнила, что Венгрия 27 июня 1941 года присоединилась к нападению нацистской Германии на СССР и «отметилась» массовыми преступлениями против советских военнопленных и мирного населения на оккупированных территориях. Представитель МИД РФ подчеркнула, что, будучи ближайшим союзником Третьего рейха, Венгрия принимала активное участие в гитлеровской агрессии против Югославии и разделе Чехословакии, тогда как Красная армия, «избавив народы Европы от «коричневой чумы», принесла им мир и свободу».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Запада во главе с США не готовы налаживать диалог с другими участниками межгосударственного общения.