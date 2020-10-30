Стали известны главные страхи современного общества

Москва, 30 октября. Специалисты Центра когнитивных программ и технологий РГГУ собрали в словарь стоящие перед обществом социокультурные угрозы. Об этом сообщает газета «Известия».

В рамках проекта Российского научного фонда специалисты составили «дерево», ветви которого представляют угрозы культуре, обществу и индивиду. Доктор филологических наук, профессор, директор центра и руководитель проекта Вера Заботкина пояснила, что на данный момент главной среди угроз индивиду является потеря идентичности. Следом идут дискриминация по возрасту, а также социальная незащищенность некоторых возрастных категорий.

«Как ни странно, молодежь больше всего боится потерять мобильник — там вся ее жизнь», — отметила Заботкина

Профессор, доктор исторических наук, действительный член РАН Александр Чубарьян подчеркнул, что коронавирус россиянами не воспринимается как основная угроза. В ходе проведенного в рамках исследования опроса выяснилось, что для населения России страшнее потерять работу. Также россияне боятся роста цен, уменьшения зарплаты, повышения налогов и потери сбережений.

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что коронавирус — это не самая страшная вирусная инфекция. По его мнению, из него сделали «главную страшилку года».