Запуск Spotify в РФ стал самым успешным за всю историю сервиса

Стокгольм, 30 октября. Шведская компания Spotify опубликовала финансовый отчет за третий квартал 2020 года. В нем указано, что аудитория сервиса выросла после запуска в России.

Запуск Spotify в России стал наиболее успешным за время работы сервиса и принес ему самое большое количество новых подписчиков. В отчете компании указано, что количество premium-подписок в третьем квартале составило 144 млн. Это означает, что число пользователей сервиса увеличилось на 27% по сравнению с предыдущим кварталом.

По данным Mediascope, Spotify занимает шестое место в списке популярных музыкальных сервисов в РФ. В августе в приложение зашли 2,2 млн пользователей старше 12 лет. По этим показателям шведская компания обогнала YouTube Music.

Музыкальный сервис Spotify стал доступен в России с 15 июля. После регистрации пользователям предлагают бесплатную premium-подписку на три месяца.