Названы способы отслеживания работы сотрудников на удаленке

Москва, 30 октября. Работодатель может контролировать работу сотрудника с помощью агентов мониторинга, записывающих экран. Об этом сообщил основатель сервиса DLBI Ашот Оганесян.

Чтобы узнать, на что сотрудники тратят рабочее время во время дистанционной работы, некоторые компании используют различные тайм-трекеры, подчеркнул эксперт. С помощью данных программ они наблюдают за действиями пользователя. Если стоит задача предотвратить незаконное использование информации, то применяются DLP-системы, контролирующие потоки данных, передает агентство «Прайм».

С помощью таких приложений работодатели могут узнать, чем конкретно занят их сотрудник. Однако пока многие фирмы не используют данные возможности и не следят за отработанным временем работников. Причина заключается в том, что не все компании имеют опыт управления сотрудниками на удаленке, заключил Оганесян.

Недавно вице-премьер Татьяна Голикова высказала свое мнение по поводу удаленки в школах. По ее словам, дистанционное образование должно найти место в обычной жизни, передает Infox.ru.