Юлиана Миляева характеризует подростковый возраст как «острую грань детства и взрослой жизни». Ведь непроста этот сложный этап, неизбежно наступающий в жизни каждого человека, принято называть переходным. В подробном интервью нашему изданию психолог ответила на наиболее интересующие родителей подростков: во сколько начинается переходный возраст у мальчиков и девочек, какие его отличительные черты наиболее заметны для членов семьи и окружающих, с какими проблемами и особенностями придется столкнуться в кризисные моменты, как любящим родителям вести себя и общаться с подростком, который буквально на глазах из ласкового, послушного и предсказуемого ребенка превратился в ершистого незнакомца, и главное — как помочь ему пережить это непростое время на пути к собственному «я».

«Переходный возраст — особое время, когда человек вступает в пору юности, оставляя позади беззаботное детство. Он еще не взрослый и уже не ребенок: тело быстро меняется, скачут гормоны и многие психологические аспекты оставляют больше вопросов, чем ответов. Лучшее, что может сделать любой любящий родитель для своего ребенка, вступающего в пору пубертата — понять и поддерживать, что бы ни случилось», — говорит Юлиана Миляева.

Во сколько начинается переходный возраст у детей?

Переходный возраст начинается у всех по-разному. Девочки «созревают» раньше мальчиков. У них изменения случаются с восьми до тринадцати лет, в то время как у будущих юношей на год-два позже, примерно с девяти до четырнадцати. Старт преображения напрямую зависит от генетики, образа жизни родителей и детей, а также климата, в котором они живут: считается, что южане вступают в переходный возраст раньше, чем их ровесники, проживающие в более холодных регионах.

Как бы старшее поколение ни стремилось подготовить малышей к предстоящему взрослению, это всегда случается неожиданно: у природы нет четкого сценария, и в каждой семье процесс превращения ребенка во взрослого человека происходит по-своему. Многое зависит от того, насколько доверительные отношения связывают отца с матерью с их чадом. Тот самый разговор о половом созревании, специальная литература или примеры про пестики и тычинки нередко смущают обе стороны, но у всех он рано или поздно случается. Какой бы путь ни выбрали родители, главное помнить, что в это деликатное время ответственность за будущее восприятие подростком своей только формирующейся сексуальности ложится на плечи взрослых, которые иногда могут быть к этому не готовы. Тут главное не бояться и понимать, что вы уже были подростком и в свое время проходили такое же непростое перерождение, в которое вступает ваше дитя. Поэтому, родители, будьте деликатны, открыты и честны во всех вопросах, которые ребенок может вам задать. Помните, что его тело стремительно меняется, в сознании возникают безумные мысли, а гормональные «качели» заставляют вести себя странно. От того, насколько вы примете ребенка в этот момент, зависит не только его будущее, но и ваши отношения в целом. Проявите мудрость и покажите на деле, что всегда его любите, и примите любым.

Почему переходный возраст так называется? Как понять, что ребенок вступил в новый этап своей жизни?

Переходный возраст так называется, потому что ребенок трансформируется во взрослого человека: он в буквальном смысле переходит в новую жизнь, но делает это очень неуверенно, неуклюже и иногда довольно резко.

Чтобы понять, начался этот жизненный этап у вашего чада или нет, внимательно наблюдайте за его поведением.

Первое, что изменится — эмоциональное состояние. Со стартом пубертатного периода юноши и девушки становятся замкнутыми, отстраненными и раздражительными. Это обусловлено гормональными и психологическими изменениями в их организме.

Поведение подростка может стать полностью противоположным тому, к чему вы привыкли, но это не значит, что случилось что-то ужасное. Даже если общительный кроха стал задумчивым, подвижный и активный — замедлился, а тихоня, наоборот, активно привлекает к себе внимания, это нормально. Нет общего свода «симптомов», которые можно отследить, но, если вы будете поддерживать здоровый диалог с ребенком, станет понятно, чего именно он хочет и ждет от вас.

Какие изменения происходят в физическом и психическом состоянии юношей и девушек в период активного взросления? Какие рекомендации можно дать родителям?

Подростковый период разделен на три этапа: ранний, средний и поздний и каждый из них уникален.

Ранний пубертат начинается от 8 до 14 лет. Он примечателен тем, что в это время в первую очередь меняется тело: у девочек начинаются менструации, растет грудь, а у мальчиков увеличиваются яички и активно растут волосы на лобке и в подмышках. В это время организм взрослеет, а мозг и восприятие окружающей действительности остаются детскими.

Чтобы этап прошел легче, родителям стоит деликатно обсуждать с детьми изменения, которые с ними случаются, но при этом не нарушать их психологические границы. И тем более не стоит обсуждать их с посторонними, даже если это близкие родственники и друзья.

Средний этап — от 15 до 17 лет. К этому моменту тинейджеры сформированы физически, мальчики входят в активную фазу роста, которая у девочек уже идет на спад. Но тут подключается психология. В этом возрасте у многих молодых людей возникают первые серьезные романтические привязанности и начинается сексуальная жизнь. Для родителей это самый тяжелый момент. Смотреть, как твой малыш стал взрослым и начинает принимать первые серьезные самостоятельные решения непросто: кажется, что каждый шаг ребенка должен быть подконтролен или случится ошибка. Вот тут берите себя в руки! Помните, что, если начнете давить на подростка, он пойдет против постоянного контроля и будет поступать назло из вредности. Если он захочет что-то сделать, все произойдет, но так, чтобы вы об этом никогда не узнали. Правда хочется именно этого? Вряд ли. Доверяйте своим детям, давайте им право выбора и считайтесь с их мнением. Уважайте их так, как вам хотелось, чтобы вас уважали ваши родители в их возрасте. Потому что иначе вам будут лгать. Причем всю оставшуюся жизнь.

Дети постоянно выдумывают и врут, подтасовывая реальность под фантазии. Но подростки могут говорить правду, если вы ее заслуживаете. Они выбирают путь обмана только в трех случаях. Если думают, что их обязательно осудят или накажут. Если уверены в том, что правда не имеет значения. И если вы их не уважаете. Чтобы тинейджер вам не врал, старайтесь сами говорить правду: подростки моментально считывают моменты, когда слова расходятся с делом и ведут себя соответствующе. Например, вы курите, а ему говорите, что это вредно. Поздравляю, вас обманут. Постоянно нарушаете обещания? Вам будут врать. Шантажируете подростка тем, что не будете его любить, содержать, поддерживать или что-то около того? Какая после этого может быть правда? Подростки слишком взрослые для того, чтобы принимать каждое слово за чистую монету — у них уже появляется критическое мышление. И слова, обращенные к ним, уже надо подкреплять поступками, а не просто давить авторитетом.

Поздний этап переходного периода начинается с 18 и длится до 20-24 лет. В это время молодой человек или девушка уже обзаводятся минимальным жизненным опытом, начинают экспериментировать, ища свой путь и отрываются от семьи. Кто-то уезжает из дома, чтобы получить образование, кто-то находит работу, а кто-то — вторую половинку. Даже если вам не нравится выбор вашего ребенка, постарайтесь его принять и уважить. Не навязывайте свои правила игры, а иначе от вас сбегут, сверкая пятками. И, уж тем более, не угрожайте лишить подростка финансовой или иной поддержки. Давать ли денег или нет, решать только вам.

Но если вы оплачиваете учебу, покрываете карманные расходы или любым другим образом помогаете, помните, что вы делаете это добровольно.

И сами несете ответственность за свое решение ему помочь. Не надо контролировать подростка в финансовом отношении и угрожать, что если он не будет вести себя так, как вам хочется, то вы прекратите его обеспечивать. Как только вы что-то дали своему чаду — деньги на колледж, билеты в кино или гулянку с друзьями — это становится его собственностью, которой вы уже не можете распоряжаться. Если переводить на язык взрослых, то это выглядит так, что вы ходите на работу, а ваш шеф платит вам зарплату и говорит, на что вы ее потратите. Неправильно, правда?

Да, нужно устанавливать правила. Но такие, чтобы все им следовали, а не только подросток. Помните, что ваше общение, прежде всего, должно быть основано на любви и доверии, а не на контроле и подчинении. Дисциплина, безусловно, важна, так же как хорошее образование, воспитание и нормы приличия. Но детей, в первую очередь, нужно любить и стараться понять, а уже потом адаптировать ко взрослой жизни. Ваше чадо может выбрать не тот путь, который вы ему готовите, и только мудрый родитель сможет принять это. Так будьте же мудры и терпеливы.