Производство автомобилей в России снизилось на четверть с начала года

Москва, 30 октября. Реализация новых автомобилей в России с начала года снизилась на 13,6%. Падение уровня производства машин составило 25%.

Глава Минпромторга Денис Мантуров провел встречу с главой департамента автомобильной промышленности Денисом Паком. Основной темой совещания стало состояние российского автопрома, передает ТАСС.

По итогам прошедших девяти месяцев отечественный рынок составил 1 млн 150 тысяч автомобилей. Этот показатель на 13,6% уступает результатам прошлого года.

«Производственный сектор также демонстрирует отрицательную динамику. Сейчас это — 25% за девять месяцев», — заявил Пак.

Ключевой причиной снижения показателей в сфере автопрома стала пандемия коронавируса. Производство многих заводов было приостановлено в рамках действия ограничительных мер, сообщает телеканал «360».