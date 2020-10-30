В ЕС не ждут восстановления экономики до начала 2021 года

Брюссель, 29 октября. Председатель Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард заявила, что вторая волна коронавируса препятствует экономическому развитию ЕС. Соответствующее заявление чиновницы приводит La Reppublica.

Она заявила, что последние данные показывают, что экономика ЕС «теряет импульс быстрее, чем ожидалось», и что в ближайшей перспективе ее ждет «явное ухудшение».

«Хотя меры фискальной политики оказывают поддержку домохозяйствам и фирмам, потребители проявляют осторожность в свете пандемии и ее последствий для занятости и доходов. Кроме того, более слабые балансовые отчеты и повышенная неопределенность в отношении экономических перспектив оказывают давление на инвестиции в бизнес», — говорит Лагард.

По ее словам, основная инфляция сдерживается низкими ценами на энергоносители и приглушенным ценовым давлением в условиях слабого спроса и значительного спада на рынках труда и товаров.

Лагард подчеркивает, что меры денежно-кредитной политики, которые были приняты с начала марта, помогают сохранить благоприятные финансовые условия для всех секторов и юрисдикций в еврозоне, оказывая тем самым решающую поддержку экономической активности и гарантируя среднесрочную стабильность цен.

«В то же время в нынешних условиях рисков, явно склоняющихся в сторону снижения, Совет управляющих будет тщательно оценивать поступающую информацию, включая динамику пандемии, перспективы появления вакцин и изменения обменного курса. Новые макроэкономические прогнозы в декабре позволят провести тщательную переоценку экономических перспектив и баланса рисков», — добавила глава ЕЦБ.

Как отмечает Лагард, на основе обновленной оценки ЕС пересмотрит свои инструменты для реагирования на складывающуюся ситуацию, обеспечения благоприятных финансовых условий для поддержки экономического подъема и противодействия негативному воздействию пандемии на прогнозируемый уровень инфляции.

«Мы сохраним ключевые процентные ставки ЕЦБ без изменений. Мы ожидаем, что они останутся на своих нынешних или более низких уровнях до тех пор, пока мы не увидим, что прогноз по инфляции устойчиво приближается к уровню, достаточно близкому в пределах нашего горизонта прогноза», — подытожила Лагард.

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