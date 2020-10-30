На Украине проверяют причастность главы Конституционного суда к банде

Киев, 30 октября. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины вызвало главу Конституционного суда на допрос по делу о преступной организации.

«Так, председатель КСУ проверяется следственным путем на участие в преступной организации, совершенных в ее составе преступлениях, а также в принятии мер к сокрытию преступлений», — говорится в сообщении исполняющего обязанности директора бюро Алексея Сухачева.

В данный момент украинские следователи выясняют по ряду уголовных дел влияние преступной организации на деятельность украинских хозяйственных судов и вынесения ими «в интересах приближенных лиц» неправосудных решений «для незаконного отчуждения имущественных активов».

Ранее депутат Рады Ренат Кузьмин сообщил, что офис генерального прокурора Украины возбудил уголовное дело против бывшего президента страны Петра Порошенко о подготовке государственных переворотов в 2013-2014 годах и в 2020 году.

Парламентарий опубликовал документ о регистрации в Едином реестре досудебных расследований Украины дел по фактам незаконного захвата государственной власти, широкомасштабных хищений и легализации денег преступной группировкой.