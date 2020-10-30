Экономист объяснил, почему укрепился курс рубля после заявлений Путина

Москва, 30 октября. Экономист Дмитрий Прокофьев объяснил, как на мировую экономику могут влиять высказывания высших должностных лиц, сообщает Пятый канал.

На фоне заявлений президента РФ Владимира Путина на инвестиционном форуме курс российского рубля совершил кульбит и частично отыгрался, после двух дней падения.

Еще утром доллар и евро подходили к отметкам в 80 и 93 рубля соответственно. Но иностранная валюта начала дешеветь после заявлений главы государства о взвешенном подходе в вопросах карантина. В итоге курс доллара вернулся к 79 рублям, евро к — 92-м.

«К любому заявлению первых лиц с вниманием прислушиваются инвесторы и особенно крупные, они прислушиваются и корректируют свою политику. Сейчас мы увидели, что увидели», — заявил Прокофьев.

По мнению эксперта, в пользу национальной валюты говорят большие объемы золотовалютных резервов России.

Специалисты прогнозируют, что российская валюта в ближайшее время стабилизируется в коридоре 76-78 рублей за доллар и 90-93 рублей за евро.

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