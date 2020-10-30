Сатановский дал Франции «рецепт» борьбы с религиозными экстремистами

Москва, 30 октября. Политолог и востоковед Евгений Сатановский прокомментировал теракт в Ницце, назвав его вероятным продолжением убийства учителя в пригороде Парижа.

Эксперт полагает, что инцидент может оказаться следствием неумения властей грамотно управлять страной и «предотвратить радикализацию исламской общины» страны и исламизацию самой Франции.

По словам Сатановского, вместо способных урегулировать религиозный конфликт жестких мер руководство Франции бездействует, лишь направляя народ бессмысленными «пафосными речами».

Сатановский отметил, что будущее страны зависит от самих граждан. По его мнению, со своими обязанностями президент Франции Эммануэль Макрон не справляется, и возглавлять страну должен «человек масштабов де Голля».

По мнению политолога, помочь Франции разрешить назревшие в религиозном обществе противоречия могут решительные меры.

«Рецепты все известны: смертная казнь, уничтожение всех радикалов, которые есть на территории Франции, высылка всех сочувствующих за пределы страны с лишением гражданства, немедленное прекращение миграции во Францию из Африки и ближнего Востока, жесткое подчинение мечетей французскому руководству и французскому законодательству», — цитирует эксперта Пятый канал.

Трагедия случилась 29 октября рядом с Нотр-Дамом в Ницце. Неизвестный набросился на толпу и ранил нескольких людей ножом. Нападение привело к гибели троих человек.