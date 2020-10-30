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Трамп назвал свое отличие от других политиков

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Трамп заявил, что его заявления не похожи на речи типичных политиков

Вашингтон, 30 октября. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп признался, что не считает себя политиком. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Американский лидер не всегда играет по правилам вашингтонского истеблишмента, так как был выбран, чтобы бороться за избирателей гораздо сильнее, чем его предшественники, написал Трамп в посте.

«Мои заявления не похожи на речи типичных политиков Вашингтона, потому что я не политик», — заявил глава Белого дома.

В последнее время Трамп делает много заявлений, которые вызывают интерес в СМИ. Это связано с тем, что президент ведет предвыборную кампанию накануне голосования за нового лидера США. Выборы пройдут 3 ноября, оппонентом Трампа является демократ Джо Байден.

Недавно российский бизнесмен Виктор Бут предрек США гражданскую войну. По его словам, вечер дня выборов войдет в учебники истории, передает «ФедералПресс».

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