ЦПВС России провел гуманитарные акции для жителей двух провинций Сирии

Дамаск, 30 октября. Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии провел две гуманитарные акции для жителей провинций Алеппо и Тартус.

Продовольственные наборы общим весом пять тонн получили сирийцы населенных пунктов Блат и Эль-Бустан. Всего было выдано 800 наборов с продуктами. В общей сложности за все время с начала урегулирования конфликта в республике российские военные успешно реализовали более 2,6 тыс. гуманитарных акций, общий весь которых почти достиг 4,5 тыс. тонн.

В настоящее время в Сирии продолжается работа по мирному разрешению ситуации. Также продолжает оказываться необходимая помощь простым жителям в плане медицины и восстановления привычного уклада жизни.

За минувшие сутки в Идлибской зоне деэскалации зафиксировано 44 нарушения режима перемирия со стороны запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.