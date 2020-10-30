«Нагорный Карабах. По разные стороны конфликта». Спецвыпуск ФАН-ТВ

Депутат Госдумы Виталий Милонов посвятил специальный выпуск своего остросоциального проекта самой горячей проблеме последнего месяца — конфликту в Нагорном Карабахе.

В студии Федерального агентства новостей беседовали приглашенные гости: председатель Азербайджанской общины Москвы Шамиль Тагиев, заместитель председателя Региональной национально-культурной автономии Санкт-Петербурга — Григорий Микаэлян и российский актер — Олег Абалян. Стороны обсудили варианты урегулирования кризиса, а также то, почему вовлечение третьих сторон в этот конфликт недопустимо.

Отметим, что 30 октября на сайте ФАН состоится премьера фильма «Один день в Карабахе». Оператор картины Евгений Рудаков рассказал, как съемочная группа попала под обстрел в Степанакерте. Изначально журналисты планировали подготовить репортаж, однако были так впечатлены увиденным, что сняли полноценный документальный фильм.