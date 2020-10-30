Голливудская звезда Скарлетт Йоханссон тайно вышла замуж

Нью-Йорк, 30 октября. Звезда «Мстителей» Скарлетт Йоханссон сыграла свадьбу с комиком Колином Джостом. Для артистки этот брак стал третьим по счету.

Известная американская актриса Скарлетт Йоханссон представила миру своего нового избранника. Им стал комик и сценарист программы Saturday Night Live Колин Джост. Их свадьба состоялась в пригороде Нью-Йорка. На торжественной церемонии присутствовали только близкие друзья и родственники звездной пары. Информация о радостном событии была опубликована на странице в Instagram организации Meals on wheels.

«Мы рады сообщить вам, что Скарлетт Йоханссон и Колин Джост поженились в минувшие выходные на небольшой церемонии со своей семьей и близкими», — говорится в сообщении организации.

Йоханссон начала встречаться с Джостом в мае 2019 года. Первые слухи о романе знаменитостей появились после участия звезды «Мстителей» в шоу Saturday Night Live.

Для голливудской знаменитости этот брак является третьим по счету. Впервые она сыграла свадьбу в 2008 году. Тогда ее мужем стал популярный американский актер Райан Рейнольдс. Через шесть лет Йоханссон вышла замуж за журналиста Ромена Дориака, однако их брак продлился недолго. В 2016 году пара рассталась, а спустя год их развод был официально оформлен.

Скарлетт Йоханссон является двукратной номинанткой на премию «Оскар». Наибольшую популярность она получила благодаря роли Черной вдовы в картинах киновселенной Marvel.