Иосиф Пригожин отказался верить в предвзятость жюри «Голоса»

Москва, 30 октября. Заявления о коррупции в телевизионном шоу «Голос» и подсуживании одной из участниц — это провокация. Об этом заявил продюсер Иосиф Пригожин.

Он назвал программу «Голос» «одним из самых честнейших конкурсов на телевидении», передает «Царьград». Продюсер уверен, что никому не нужно продвигать какого-либо ребенка, тем более Первому каналу. У редакции просто не может быть в этом ни личной, ни профессиональной заинтересованности.

«Представляете, с высоты Константина Эрнста заниматься такой ерундой? Оно ему надо? Канал с огромными оборотами, с большой платформой — и заниматься тем, чтобы лоббировать интересы маленького артиста и устраивать себе скандал? Это глупости. Я в это не поверю никогда», — заявил Пригожин.

Он также обратил внимание, что во время его работы в проекте, никто из участников, членов жюри или руководства канала не оказывал давления на других. Первый канал подал судебные иски против лидера партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина, актера Станислава Садальского и критика Сергея Соседова, которые обвинили телеканал в нечестности. Соседов назвал эти действия «маразмом» и заявил, что не намерен менять свою позицию, передает «Культуромания».