Ученые нашли основной источник распространения коронавируса

Вашингтон, 30 октября. Группа американских ученых выяснила, что легче всего коронавирус размножается во рту. Об этом сообщает портал medRxiv.

Ротовая полость — язык, слюнные железы и миндалины особенно оказались одним из наиболее «благоприятных» мест для очага вируса SARS-CoV-2 и его распространения.

Ученые отмечают, что может быть недооценена опасность инфицирования через рот. В частности, шансы заражения увеличиваются через попадание вируса напрямую в легкие или проглатываемую слюну. К тому же риск передачи COVID-19 возрастает при кашле или разговоре. Авторы исследования указали на необходимость ношения масок, которые препятствуют распространению патогена этим путем наиболее эффективно.

Эксперты отмечают, что это первая работа, которая направлена исключительно на изучение размножения SARS-CoV-2 во рту. Характерные для «орального заражения» симптомы только изучаются, и специалисты в данный момент смогли установить лишь стандартные для COVID-19 признаки — продолжительную сухость во рту и потерю вкуса.

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