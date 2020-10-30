Дюжев в роли Петра I в сериале «Тобол» не понравился зрителям

Москва, 30 октября. Исторический сериал «Тобол» стартовал на Первом канале в минувший понедельник. Одну из ролей в нем исполнил российский актер Дмитрий Дюжев.

Сюжет драмы основан на произведении Алексея Иванова. Автором оригинального фильма является Игорь Зайцев, который представил свою работу в 2018 году. Фильм был представлен в технических номинациях на премии «Золотой орел», однако реакция зрителей была достаточно немногословной.

Сериальная версия произведения тоже не получила высокой оценки от зрителей. Большинство критики было направлено на приглашение актера Дмитрия Дюжева на роль Петра I в сериале. Зрители посчитали, что актер не смог вжиться в роль своего персонажа и выглядел неорганично.

«Что бы ни надели артисты, что бы ни нацепили себе на голову — все равно виден Дюжев и Дятлов, а не исторические личности», — цитирует одного из зрителей «Киноафиша».

Сюжет сериала разворачивается вокруг офицера новой гвардии Петра I Ивана Демарина. Он получает царское задание, в рамках которого уезжает в сибирский Тобольск. Там он встречает любимую женщину и попадает в заговор местных князей. Сериал включает в себя восемь эпизодов. Участие в сериале приняли актеры Дмитрий Дюжев, Екатерина Гусева, Александр Лазарев, Андрей Бурковский и другие, передает «Культуромания».