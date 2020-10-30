Уход за полостью рта — неотъемлемый атрибут гигиены современного человека. Мы привыкаем заботиться о здоровье зубов с детства, и главными помощниками в этом становятся зубная паста и щетка. И если с выбором щеток проблем обычно не возникает, то пасты вызывают куда больше вопросов. Их выбор огромен, и в этом разнообразии несложно растеряться.

Какая зубная паста лучше? Какую стоит выбирать для взрослого и ребенка? Чем отличаются составы? И в чем особенности натуральных средств? Эти вопросы журналист ФАН задал врачу первичного приема сети стоматологических клиник «Все свои!», стоматологическому гигиенисту Сабине Чистяковой.

Вместе с врачом мы составили рейтинг зубных паст, использовать которые рекомендуют стоматологи. И развеяли самые популярные мифы об этих средствах ухода за полостью рта.

Популярные мифы

Зубные пасты в современном виде появились примерно в конце XIX века, а в последние годы переживают пик своего развития. Они оказались значительно удобнее в использовании, чем альтернативный им зубной порошок. А последние научные разработки наделили привычные средства для ухода за полостью рта новыми свойствами.

Столь бурное развитие не могло не сказаться на отношении общества к зубным пастам. Кто-то считает их едва ли не лечебным средством, другие придерживаются мнения, что различия между средствами заключаются только в форме и цвете тюбиков. Истина, как обычно, лежит где-то посередине.

«Утверждение, что для ухода за полостью рта нужно подобрать хорошую зубную щетку, а пасту можно использовать любую, неверно, — комментирует врач стоматолог-гигиенист Сабина Чистякова. — Компоненты состава могут оказывать существенное влияние на здоровье полости рта. С их помощью можно бороться с проблемами чувствительности зубов, кровоточивостью десен. И, наконец, состав влияет на качество очищения зубов».

Вот еще несколько популярных мифов, которые развеял врач.

Миф 1. Самая лучшая зубная паста в мире — только натуральная

В составе большинства паст присутствуют «синтетические» компоненты. А мода на все натуральное обеспечила популярность средствам, изготовленным только с органическими добавками. В них нет ни сульфатов, ни консервантов, ни фтора. И это может показаться преимуществом, но только на первый взгляд.

«Важно учитывать, что натуральная зубная паста имеет небольшой срок годности, — уточняет Сабина Чистякова. — А из-за отсутствия сульфатов у нее снижена способность к пенообразованию. Из-за того, что при чистке зубов образуется мало пены, само качество очистки снижается. Кроме того способность средства к реминерализации эмали, то есть насыщению ее минеральными веществами, значительно ниже, чем у зубных паст, содержащих фтор».

Миф 2. Полоски на зубной пасте что-то означают

Считается, что производители маркируют тюбики в зависимости от натуральности состава. Зеленую полоску связывают с полностью органическими средствами, синюю — с теми, что содержат лишь 20% «химии», красную — уже 50% химических веществ. А если полоска черная, такой продукт принято обходить стороной, так как ничего натурального в нем нет.

Это мнение ошибочно. Цвет полосок на тюбике не несет никакой полезной информации для потребителя.

«Цветные полоски — это маркеры для фасовочного аппарата на производстве, — отмечает Сабина Чистякова. — Они никак не связаны ни с составом, ни с функциями зубной пасты».

Миф 3. Существуют безопасные зубные пасты и опасные. И их можно как-то различать

Безопасность средств принято определять по их натуральности. Однако даже полностью «синтетическое» средство нельзя считать опасным для здоровья. Более того, любая паста, которая лежит на прилавке в магазине, априори безопасна, так как производители не имеют права применять в их составе вредные компоненты.

Другое дело, что человек может неправильно выбрать средство для повседневного ухода за полостью рта. И из-за этого ощутить дискомфорт, болезненность при контакте с горячей или холодной пищей.

«В зависимости от состояния зубов в использовании зубных паст могут быть ограничения, — уточняет Сабина Чистякова. — Например, отбеливающие с высоким содержанием абразива не подойдут людям с деминерализованной эмалью и повышенной чувствительностью зубов. На фоне их применения чувствительность только обострится. Поэтому выбор средства лучше согласовать с врачом. Он поможет подобрать самую лучшую зубную пасту, которая не только не навредит, но и улучшит здоровье ротовой полости».

Виды зубных паст

Если же спросить совета у врача невозможно, можно попробовать разобраться в многообразии средств в магазинах самостоятельно. А для этого достаточно знать, какие виды паст существуют и чем они отличаются.

Стоматологи различают их по составу и назначению.

Гигиенические пасты

Их основная функция — удаление зубного налета. Для этого в состав вводят пенообразующие вещества. Самое распространенное — лаурилсультфат натрия, тот самый, который мы привыкли видеть в составе шампуней и жидкого мыла. Это вещество помогает средству хорошо пениться, а чем больше пены образуется, тем лучше качество удаления зубного налета. Как правило, щеткой невозможно очистить промежутки между зубами. А пена с активными компонентами добирается и туда, тем самым не оставляя в ротовой полости скрытых и неочищенных участков.

В помощь к пеноообразователю производители добавляют абразивные добавки, которые ускоряют и упрощают удаление налета. Распространенные абразивы — карбонат кальция и диоксид кремния. Микрочастицы снимают частички налета с эмали, что сокращает время чистки зубов и повышает качество гигиены. Бояться абразивных компонентов не стоит. Здоровая зубная эмаль — высокопрочный материал, и абразивные частицы не могут оказать на нее негативного влияния. Навредить они могут только в случае, если эмаль уже деминерализована, то есть ее поверхность стала пористой, а часть минеральных веществ потеряна.

Также в состав вводят увлажняющие компоненты — глицерин или сорбит. Они нужны, чтобы масса сохраняла форму, когда вы выдавливаете ее из тюбика. Для придания приятного вкуса добавляют подсластители, для запаха — ароматизаторы.

Профилактические пасты

Их назначение — профилактика заболеваний ротовой полости. А потому наряду с главными веществами зубной пасты (пенообразователем, абразивом) они содержат не менее ценные компоненты. Одни направлены на профилактику пародонтита — воспалительных процессов в ротовой полости. Другие — на предупреждение развития кариеса. Такие содержат противокариозные ингредиенты:

ксилит;

фтор;

гидроксиапатит.

Эти вещества не чужды организму человека. Гидроксиапатит является одним из «строительных» элементов в минеральной структуре зубов и костей, а фтор входит в состав зубной эмали.

«Фтор в составе средства не обязателен, но желателен, — комментирует Сабина Чистякова. — Потому что зубная паста с фтором лучше противостоит негативному воздействию кислот на поверхность эмали. Фториды в составах для ухода за зубами имеют ионную форму и полностью безопасны. Вступая в реакцию с кальцием, фтор образует защитное соединение, связующее кислоты и сохраняющее эмаль от деминерализации».

Ксилит — тоже безопасное органическое вещество со сладким вкусом, которое содержится во многих фруктах, ягодах и овощах. За естественную сладость его называют сахарным спиртом и используют в качестве сахарозаменителя. При этом он обладает еще одним полезным свойством — уничтожает патогенную микрофлору в ротовой полости и нормализует кислотный баланс. Подавление патогенных микроорганизмов снижает вероятность развития кариозных процессов и улучшает здоровье ротовой полости.

Специализированные пасты

Они предназначены для решения конкретной проблемы и могут применяться как в комплексе лечения, назначенного врачом, так и самостоятельно. Специализированными называют средства для снижения чувствительности зубов, борьбы с кровоточивостью десен. В этом перечне также представлены отбеливающие и сорбционные препараты.

Зубная паста для чувствительных зубов содержит компоненты, которые запечатывают дентинные канальцы и препятствуют попаданию раздражителей на нервные окончания в зубе. Эту функцию выполняют соединения калия или стронция, которые эффективно минимизируют чувствительность.

Отбеливающие средства насыщены абразивными частицами, которые активно удаляют зубной налет и предупреждают образование зубного камня. А вот если камень уже появился, избавиться от него с помощью пасты невозможно. С этим поможет только врач-стоматолог, тогда как для профилактики образования камня можно выбирать специализированные составы с ферментами. Они минимизируют образование налета, предупреждают его уплотнение и снижают скорость образования камня, позволяя дольше ходить с чистыми зубами.

«В зависимости от направленности специализированной зубной пасты в ее состав могут входить лечебные и профилактические компоненты, — уточняет Сабина Чистякова. — Это натуральные экстракты трав, минералы, противовоспалительные агенты, например, хлоргексидин. Но перед использованием таких средств лучше проконсультироваться с врачом».

Лучшая зубная паста для детей

Рынок средств для ухода за детскими зубами очень большой. И здесь можно дать несколько общих рекомендаций по их выбору. Во-первых, в детском возрасте следует использовать именно детские зубные пасты. Их состав отличается от «взрослого» не только приятным вкусом и ароматом, но и полным отсутствием или крайне низким содержанием абразивных веществ. Абразивы опасны для эмали ребенка, так как она слабо минерализована, и жесткие частички могут повредить поверхность зубов.

Во-вторых, для ухода за зубами ребенка нельзя выбирать составы с фтором. Малыши до трех лет еще не могут сплевывать пену, нередко им сложно хорошо прополоскать рот. Попадание фтора в пищеварительную систему нежелательно. Поэтому в детском возрасте следует использовать зубные пасты с гидроксиапатитом — эффективным противокариозным компонентом, абсолютно безопасным для ребенка.

Рейтинг зубных паст

Вместе с врачом стоматологическим гигиенистом Сабиной Чистяковой мы составили рейтинг лучших зубных паст. И включили в него средства, которые рекомендуют свои пациентам стоматологи клиники «Все свои!».

Biorepair. Средства для ухода за зубами Biorepair производят в Италии. В линейке представлены продукты для повседневной гигиены, а также решения проблем чувствительности, для защиты десен, комплексной защиты, для детей. Особенность продуктов — в наличии в составе микрочастиц microRepair, их структура идентична естественным структурным элементам эмали и дентина. Эти частички встраиваются в эмаль, заполняют микротрещинки, делают поверхность зубов гладкой.

Rocs Активный кальций. Средство предназначено для активной реминерализации эмали и ее укрепления. Содержит биодоступный кальций, обогащено фосфором, магнием и кремнием. Микрочастицы минералов встраиваются в структуру эмали, повышают ее плотность, защищают от разрушения. В качестве противокариозного компонента использован ксилит, который подавляет патогенную микрофлору и снижает интенсивность образования зубного налета.

Colgate Sensitive proRelif. Состав разработан для людей, страдающих повышенной чувствительностью зубов. Содержит фториды для улучшения состояния эмали, и активный комплекс Pro-Argin, который запечатывает открытые участки дентинных канальцев. При регулярном использовании болезненность от употребления горячих и холодных блюд снижается.

Lacalut Sensitive. Продукция знаменитого немецкого бренда, который представлен на российском рынке еще с советских времен. Серия Sensitive разработана для людей с повышенной чувствительностью зубов, но в то же время нуждающихся в деликатном осветлении эмали. Для этого в состав пасты введены укрепляющие добавки: гидроксиапатит, фторид натрия, аргинин — эти вещества насыщают эмаль минералами. Хлорид калия снижает чувствительность, а специальные компоненты бромелайн, папаин и пирофосфат расщепляют налет и осветляют эмаль.

Rocs Активный магний. В составе зубной пасты содержится комплекс минералов: магний, кальций, кремний и фосфор. Увеличенное содержание магния ориентировано на людей с проблемами десен. Минерал снижает риск воспаления тканей десен, а вспомогательные элементы заботятся о прочности эмали. Биодоступный кальций встраивается в структуру эмали, возвращает зубам блеск и гладкость.

Splat Биокомплекс. В составе этой пасты нет фтора, красителей и искусственных ароматизаторов. 98% компонентов натуральные, среди них — эфирные масла и природные антисептики, которые снижают интенсивность воспаления в деснах. Главные компоненты — гидроксиапатит и L-Arginine. Они восстанавливают структуру зубной эмали, снижают чувствительность зубов. Паста разработана для людей, которые уделяют внимание здоровью зубов и десен или предрасположены к нескольким проблемам ротовой полости.