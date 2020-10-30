Прокурор Франции сообщил о найденных вещах напавшего на людей в Ницце

Париж, 30 октября. В личных вещах накинувшегося с ножом на прихожан в церкви в Ницце нашли Коран и два телефона, заявил глава антитеррористической прокуратуры Жан-Франсуа Рикар.

Орудием преступления оказался нож с лезвием в 17 сантиметров, уточнил Рикар во время пресс-конференции. Внутри церкви была найдена сумка с вещами преступника, рядом с ней полиция обнаружила еще два ножа, которыми злоумышленник не воспользовался в момент нападения, сообщил прокурор.

Рикар добавил, что в результате нападения пострадали три человека: мужчина и две женщины. Речь идет о женщине 60 лет, которой террорист перерезал горло и почти обезглавил, мужчине 55 лет были нанесены глубокие ножевые раны в область горла, 44-летняя женщина умерла от полученных ранений близ церкви.

Утром 28 октября неизвестный мужчина, вооруженный ножом, напал на прихожан церкви Нотр-Дам в Ницце. Трое погибли, еще несколько человек получили ранения. Нападавшего задержали, передает «ФедералПресс».

Глава прокуратуры сообщил, что задержанный злоумышленник является выходцем из Туниса, который приехал во Францию в октябре.