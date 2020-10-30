Запрет на раскуривание табака в общественных местах в России вступил в силу

Москва, 30 октября. Кафе и рестораны больше не смогут предоставлять своим клиентам кальяны и другую никотиносодержащую продукцию. Соответствующий закон вступил в силу 30 октября.

Норма предусматривает запрет на раскуривание табачной продукции в общественных местах, в том числе в кафе и ресторанах. Она направлена на снижение уровня потребления никотиносодержащей продукции в России, а также на предупреждение заболеваний, которые связаны с воздействием табачного дыма и веществ на окружающих, пишет «ФедералПресс».

Документ о внесении этих изменений был подписан 31 июля этого года президентом РФ Владимиром Путиным. После подписания, его приняли в Государственной думе и одобрили Советом Федерации России.

В случае нарушения этой нормы физическим лицом, с него будет взиматься штраф в размере от 500 до 1500 тысячи рублей. Санкции предусмотрены и для организаций. Для индивидуальных предпринимателей за нарушение грозит штраф до 40 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 90 тысяч рублей.