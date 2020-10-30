Двое детей погибли из-за порвавшейся веревки во время парасейлинга в Греции

Родос, 30 октября. Двое несовершеннолетних британцев погибли во время активного отдыха в Греции. Подробности трагедии сообщает издание Metro со ссылкой на береговую охрану.

Инцидент произошел на греческом острове Родос 28 октября. Трое подростков решили заняться парасейлингом. В ходе полета веревка, которая связывает парашют и катер, лопнула. В результате парашют вместе с детьми унесло в сторону скал. От полученных травм двое ребят погибли, еще одному удалось выжить.

Пострадавший ребенок сейчас находится в больнице. У него диагностированы множественные травмы. В результате инцидента погибли мальчик 15 лет и девочка в возрасте 13 лет.

Сотрудники правоохранительных органов уже открыли расследование по факту произошедшего. Водителя катера и еще одного подозреваемого в причастности к трагедии взяли под стражу.