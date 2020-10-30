Глава Еврокомиссии: все страны ЕС получат вакцину от COVID-19 одновременно

Брюссель, 30 октября. Все страны ЕС получат вакцину от коронавирусной инфекции одновременно в зависимости от численности населения, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Соответствующее заявление Урсула фон дер Ляйен озвучила на пресс-конференции в Брюсселе по итогам неформального саммита ЕС. Событие прошло в онлайн-режиме.

«Все государства ЕС получат вакцину одновременно на одинаковых условиях в соответствии с численностью их населения», — сообщила она.

Прежде президент России Владимир Путин заявил, что массовая вакцинация от коронавируса в стране может начаться в конце этого года. Он отметил, что в РФ не планируется вводить тотальные ограничительные меры, потому что руководство знает, какие действия необходимо предпринять в сложившейся ситуации, пишет RT.