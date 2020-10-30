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Политолог Рар сказал, чем «будет питаться» Донбасс без нормандских встреч

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Политолог Рар сказал, чем «будет питаться» Донбасс без нормандских встреч

Берлин, 30 октября. Украинские власти продолжают игнорировать Минские соглашения, что может привести к заморозке военного конфликта в Донбассе по приднестровскому сценарию. Об этом заявил известный немецкий политический эксперт Александр Рар, комментируя ситуацию, сложившуюся на юго-востоке Украины. В эфире интернет-канала UkrLifе он объяснил, какие меры необходимо предпринять Киеву, чтобы положить конец гражданской войне в Донбассе, а также рассказал о возможности проведения новых переговоров в рамках «нормандской четверки».

В первую очередь, Александр Рар обратил внимание, что Россия, Украина, Франция и Германия так и не договорятся о проведении новых переговоров в рамках саммита «нормандской четверки». Также не нужно ждать каких-либо прорывных решений по Донбассу от минской контактной группы.

Политолог заявил, что гражданская война в Донбассе, вероятнее всего, будет заморожена по приднестровскому сценарию на неопределенный срок, а на востоке Украины фактически появится свое Приднестровье.

«Конфликт замораживается. Будет то, что мы видим в Молдавии, будет на востоке Украины свое Приднестровье, которое будет питаться российскими экономическими связями, деньгами, российскими паспортами», – заявил Александр Рар.

По словам политического эксперта, Киеву же предстоит задуматься о необходимых государственных изменениях, благодаря которым он сможет завершить гражданскую войну в Донбассе. Единственным выходом из сложившейся ситуации является федерализация – рано или поздно украинским властям придется пойти на подобный шаг, необходимый для мирного урегулирования ситуации на востоке страны.

«Но с украинской стороны тоже, конечно, есть определенные требования к ней – подумать об идее федерации, зная, что эти земли как федеративные органы или автономии вернуть, включить в состав Украины», – резюмировал Рар.

Ранее бывший глава МИД Украины Павел Климкин рассказал, каким образом Киев может вернуть контроль над границей в Донбассе. Он заметил, что украинским властями следует внимательно перечитать Минские соглашения.

Источник: ПолитНавигатор
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