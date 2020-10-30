Бывшая возлюбленная Тимати стала ведущей шоу «Ты — топмодель» на ТНТ

Москва, 30 октября. Российская модель Анастасия Решетова станет ведущей проекта «Ты — топмодель» на телеканале ТНТ. Новое шоу будет посвящено модельному бизнесу.

Кастинг для желающих принять участие в шоу «Ты — топмодель» был объявлен 21 октября, говорится в сообщении на официальном сайте телеканала. Проект будет снят по формату американского хита America’s Next Top Model. Помогать вести программу Решетовой будут шоумен Александр Гудков и YouTube-блогер Гоша Карцев.

«Это шоу о том, что устаревшие стандарты и правила можно изменить», — сказала Решетова.

Победитель программы получит главный приз — три миллиона рублей и возможность работать в популярном модельном агентстве. Решетова рада переменам в своей жизни, поскольку для нее это шоу станет возможностью открыть в себе новые таланты.

Таким образом, бывшие возлюбленные оба примут участие в проектах ТНТ. Несколько недель назад появилась информация о том, что Тимати станет героем нового сезона шоу «Холостяк», где за его сердце будут бороться девушки со всей России. Премьера восьмого сезона популярного реалити-шоу состоится весной 2021 года.

Стало известно, что после расставания с Тимати модель выставила на продажу элитное жилье в одном из лучших ЖК Москвы. По словам Решетовой, вместо этой квартиры она планирует купить себе и сыну Ратмиру комфортный дом.