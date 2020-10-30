Киев назвал «незаконной» доставку гуманитарной помощи РФ в Донбасс

Киев, 30 октября. Министерство иностранных дел Украины выразило протест российскому дипведомству из-за прибытия в Донецк гуманитарного конвоя.

Россия доставила очередную партию гуманитарной помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик. Киев расценил эти действия как противозаконные и назвал их «международно-противоправными деяниями против суверенитета Украины».

«...без официального согласия украинской стороны, с нарушением законодательства Украины, условий и модальностей доставки гуманитарной помощи, которые были ранее согласованы между Украиной, Россией и Международным комитетом Красного Креста», — говорится в комментарии МИД Украины.

Российский конвой доставил в Луганск 50 тонн необходимых медикаментов и медицинского оборудования 29 октября, передает RT. Начальник Центра мониторинга восстановления (ЦМВ) МЧС ЛНР Виталий Кучеров выразил РФ огромную благодарность за предоставленную помощь.