В Омске создадут региональный сосудистый центр за 140 млн рублей

Омск, 30 октября. Центр будет размещен на базе первичного сосудистого отделения БСМП-1, которое работает с 2014 года. Об этом сообщает областной Минздрав.

Власти выделили 40 млн рублей на ремонт приемного отделения и площадей учреждения. Больше 100 млн пойдет на покупку нового компьютерного томографа и ангиографа. Деньги выделены в рамках национального проекта «Здоровье».

В приемном отделении будет размещен отдельный участок, куда будут поступать люди с подозрением на инсульт и инфаркт. После завершения ремонтных работ все необходимое будет находиться в одном месте. Это будет сделано для того, чтобы врачи смогли оказать помощь больным в течение 30 минут.