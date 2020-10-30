Европа перешагнула черту в десять млн случаев COVID-19

Женева, 30 октября. Всего с момента распространения коронавируса в Европе выявили более десяти млн случаев заражения COVID-19, заявил региональный глава ВОЗ по Европе Ханс Клюгге.

Врачи на текущей неделе зарегистрировали в европейском регионе рекордный еженедельный показатель случаев заболевания. За минувшие семь дней общее число выявленных переносчиков вируса увеличилось на 1,5 млн человек.

«Общее количество подтвержденных случаев увеличилось с 7 до 9 миллионов за 14 дней, и сегодня Европа перешагнула черту в 10 миллионов случаев», — подчеркнул Клюгге.

Также, по результатам двухнедельного наблюдения, увеличилось количество госпитализаций, и на 32% повысился уровень смертности среди пациентов с коронавирусной инфекцией. Вирус распространился даже среди европейской молодежи.

Высокий уровень выявления заболеваемости зафиксирован в Италии. За последние сутки там зафиксировали 26 831 случай коронавирусной инфекции, передает RT.