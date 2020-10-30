Поезд с нефтепродуктами сошел с рельсов в Техасе

Остин, 30 октября. Поезд с нефтепродуктами сошел с рельсов на территории американского штата Техас. Жителей близстоящих домов эвакуировали.

Инцидент произошел в юго-восточной части штата утром. В результате схода с рельсов в пяти цистернах образовались пробоины, однако вытекшее из них вещество, по данным местных СМИ, не представляет опасности для людей.

Происшествие вызвало массовое скопление людей вблизи с местом событий. Некоторые вагоны выпали на проезжую часть. Масштабы крушения продемонстрировал окружной шериф, предоставив снимок с беспилотника. Также в Сети появилось видео инцидента, которое записал находившийся рядом автомобилист.

Офис окружного шерифа призвал всех находящихся в радиусе мили от поезда эвакуироваться. Людям в радиусе полутора миль порекомендовали укрыться на месте.