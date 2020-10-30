Спортивное тело Летучей в черном бикини раззадорило подписчиков

Москва, 29 октября. Телеведущая Елена Летучая продемонстрировала фанатам свое спортивное тело в черном бикини. Сейчас она отдыхает в Дубае и приняла участие в пикантной фотосессии.

Один из образов телеведущей вышел достаточно интригующим. Она изображена на фоне бескрайней пустыни в раздельном черном купальнике, грубых полуботинках и замотанном платке на голове. Дополнили образ солнцезащитные очки и кулон на шнурке. Женщина загадочно смотрит в сторону, сексуально приоткрыв рот.

Подписчики Летучей высоко оценили смелый образ знаменитости. Они заметили, что телеведущая выглядит роскошно, а ее спортивная и подтянутая фигура — мечта многих женщин.

«Вы действительно прекрасная, шикарная женщина. Восхитительная, утонченная, сексуальная», — отметил один из фанатов.

«Ну это просто совершенная фигура для женщины», — добавил другой.

«Фигура!!! Очень стильный look! Ботинки бомбические! Ой, Лена, боюсь, как бы Вас не сглазили», — испугалась третья поклонница.

«Эталон русской красавицы», — констатировал еще один фанат.

Некоторые подписчики заметили, что стиль фотосессии полностью подходит Летучей. Они от души высказали свое хвалебное мнение и попросили мужа не ревновать женщину к поклонникам за такие комментарии.