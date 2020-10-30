Врачи рассказали о правильном питании для заболевших COVID-19

Москва, 29 октября. Здоровое питание способствует укреплению иммунитета, который играет большую роль в борьбе организма с вирусами. Об этом рассказал портал стопкоронавирус.рф.

Употреблять пищу в течение дня необходимо небольшими порциями. Число приемов пищи может составлять до шести в сутки. Для профилактики коронавируса необходимо соблюдать баланс витаминов и полезных веществ. Ежедневно рекомендуется съедать 300 граммов овощей, 200 граммов фруктов и белок из расчета два грамма на один килограмм веса. Источниками белка являются рыба, белое диетическое мясо, творог и яйца.

Важно соблюдать питьевой режим, чтобы выводить токсины из организма. Зараженному коронавирусом человеку рекомендовано отказаться от сладостей и спиртного. Иногда пациентам назначается специальная дыхательная гимнастика.

Недавно стало известно, что в период подъема заболеваемости вирусами необходимо употреблять в пищу авокадо, передает RT.