Аксенов анонсировал строительство опреснительных установок в Крыму

Симферополь, 29 октября. Власти Крыма обсуждают вопрос создания опреснителей морской воды, которые станут решением одной из главных проблем жителей региона.

Засуха привела к обмелению крупных водохранилищ, поэтому жители Симферополя и 39 окрестных населенных пунктов получают пресную воду по расписанию, только утром и вечером. Население города нуждается в 160 тыс. кубометров ежедневно, но подается всего 100 тысяч. Для решения проблемы в России планируют построить первую опреснительную установку.

«В среднем строительство такой опреснительной установки параллельно с прокладкой водовода займет год и два месяца. Если решение будет принято в середине ноября, то, ориентировочно, мы ожидаем к концу 2021 года в полном объеме, в самом худшем варианте — если у нас ни капли осадков не будет, зима будет без снега, вернуться к нормальной полностью жизни», — заявил Аксенов.

Предварительное место установки двух тестовых опреснителей — поселок Фрунзе. Проблемы с поступлением пресной воды в Крыму начались в 2014 году, когда Украина перекрыла Северо-Крымский канал, который обеспечивал до 90% потребностей полуострова.

Недавно в Белогорском районе Крыма началось строительство водовода протяженностью около 19 км. Сооружение также необходимо для обеспечения питьевой водой Симферополя, передает RT.