Москва, 29 октября. Заявлениями о «вмешательстве» России в выборы США должны заняться специалисты по черному пиару. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Научные сотрудники, «которые занимаются черным пиаром, грязными технологиями и заказными кампаниями» должны уже обратить свое внимание на тему «вмешательства» России во внутренние дела США. Ученым стоит наконец «разобраться, кто стоит за всей этой чушью», уверена Захарова.

«Это вопрос уже в большей степени из разряда черного юмора», — заявила официальный представитель МИД РФ в эфире телеканала «Россия-24».

Президент России Владимир Путин обратил внимание на несостоятельность версий Вашингтона, так как они не подкреплены никакими доказательствами. Расследование экс-спецпрокурора Роберта Мюллера о «российском вмешательстве» в выборный процесс США так ни к чему и не привело.