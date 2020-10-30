Франция подтвердила, что нападение в Ницце совершил выходец из Туниса

Ницца, 29 октября. Совершивший вооруженное нападение в Ницце является выходцем из Туниса. Он прибыл во Францию 9 октября, сообщил Глава антитеррористической прокуратуры страны.

Вооруженное нападение на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце произошло утром 29 октября. В результате ранений погибли три человека, в том числе охранник собора. Полиция прибыла на место происшествия и задержала преступника. Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее терактом.

Ранее Французский совет исламской веры осудил нападение неизвестного с ножом в Ницце. В знак солидарности с жертвами, мусульман призывают отменить празднования дня рождения пророка Мухаммеда.