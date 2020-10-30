Синоптик Вильфанд пообещал теплый ноябрь на всей территории РФ

Москва, 29 октября. Среднемесячная температура в ноябре на всей территории России будет около и выше нормы, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Самая теплая погода ожидается в Архангельской области, Ямало-Ненецком АО, Республике Коми, Республике Саха и на севере Красноярского края, передает слова метеоролога ТАСС.

Вильфанд также подчеркнул, что ноябрь будет не слишком дождливым. В большинстве регионов РФ количество осадков будет на уровне нормы. Исключением является юг Западной и Средней Сибири, где ожидается обилие осадков.

Недавно главный синоптик Петербурга Александр Колесов заявил, что в первой декаде ноября в Северной столице будет сохраняться плюсовая температура, сообщает RT.