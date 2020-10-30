Матч московского ЦСКА с загребским «Динамо» завершился безголевой ничьей

Москва, 29 октября. Футболисты ЦСКА сыграли вничью с загребским «Динамо» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Встреча проходила на стадионе «ВЭБ Арена».

Футболисты российского клуба владели большим преимуществом и нанесли 25 ударов по воротам соперника, однако этого не хватило для победы. Загребское «Динамо» пробило по воротам Игоря Акинфеева лишь семь раз. Главным арбитром матча являлся румын Раду Петреску.

Подопечные Виктора Гончаренко после этого результата занимают второе место в группе K. В активе российского клуба два очка. Следующий матч в Лиге Европы ЦСКА проведет против «Фейеноорда» 5 ноября. Встреча состоится в 23:00 по московскому времени, передает RT.