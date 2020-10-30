Доктор Мясников оценил опасность «главной страшилки года»

Москва, 29 октября. Коронавирус — это не самая страшная вирусная инфекция. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире радио «Комсомольская правда».

Человечеству необходимо понять, что коронавирус был в мире уже давно и никуда уже не денется, отметил доктор. Сейчас активизировалась пятая разновидность этого вируса, и она так же, как все предыдущие, добавится к списку остальных известных инфекций.

«Я думаю, что он так же когда-то пришел от летучих мышей — это было начало прошлого века — но кто считал, тем более, после испанки? Ну, очередной злой грипп. И вот потом он выдохся и занял свое место среди сонма вирусов. То же самое, что, собственно, предстоит и этому вирусу», — заявил Мясников.

Пандемия коронавируса уже перешла в разряд информационного терроризма. Из нее сделали «главную страшилку года», заключил врач.

Недавно врач первой категории Владимир Зайцев рассказал об отличиях COVID-19 от простуды, передает RT. По его словам, маркером коронавируса является полная потеря обоняния.