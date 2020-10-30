Генконсульство РФ: россиян среди пострадавших в ДТП в Кемпене нет

Кемпен, 29 октября. Граждан России среди пострадавших в результате аварии в немецком городе Кемпен нет. Информацию об этом подтвердили в генконсульстве РФ в Бонне.

Трагедия произошла сегодня примерно 16.36 по местному времени. По неофициальным данным, автомобиль съехал с основной дороги и совершил наезд на тротуар. В результате чего под колеса машины попала группа прохожих. От полученных при столкновении травм погиб 12-летний ребенок, еще трое были госпитализированы на вертолете.

«По информации местной полиции, россиян среди пострадавших нет», — сказано в сообщении дипмиссии в Facebook.

За рулем автомобиля оказался гражданин Германии. Ранее правоохранительные органы заявили об отсутствии террористического следа в инциденте: по версии следствия, мужчина непреднамеренно совершил наезд на людей.