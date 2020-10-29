Владимир Познер рассказал, как спас несколько человек от смерти

Известный российский журналист и телеведущий Владимир Познер в интервью «Радио 1» рассказал о своей жизни в молодом возрасте, переезде в Советский Союз, объяснил, близок ли мир к третьей мировой войне и признался, что гордится тем, что смог спасти несколько человеческих жизней.

— Осознаете ли вы, что являетесь тем человеком, который влияет на мнение, на судьбы людей просто потому, что вы есть?

— Нет. Я никак не могу не то, чтобы примириться с этим, просто мне кажется, что это все преувеличено. Я известный журналист, но, когда начинают по отношению ко мне применять слово «легендарный», мне становится неловко, я начинаю чувствовать себя очень неуютно. Мне кажется, мое влияние сильно преувеличено.

— В одной из ваших программ вы сказали фразу «бывает так, что способ не ахти, а получается весьма». К какому своему достижению вы пришли способом, который «не ахти»?

— Никогда не задумывался над этим. Я не имел в виду ничего такого предосудительного. Вообще, мне кажется, я всего добился способом «не ахти». Я попал в журналистику совершенно случайно. Нужно сказать, я был в пропаганде, так как в Советском союзе никакой журналистики не было. Мы все назывались солдатами идеологического фронта. Я думаю, что мне на самом деле повезло, что моя жизнь сложилась так, но качество «поиска своего» сыграло важную роль в моей жизни.

— Вы всегда очень элегантно выглядите. Был ли когда-нибудь случай, когда вы на себя надевали военную форму?

— Никогда не надевал. Я никогда не любил армию и не хотел в ней быть. Я никогда не был на сборах. Я не подхожу для этого рода деятельности. Я должен был служить во Франции во время Алжирской войны: если бы я был в это время во Франции, то меня бы посадили из-за отклонения в службе. В Америке я должен был воевать во Вьетнаме. В России меня никто не призывал.

— Однажды вы сказали, что, когда пугаетесь, делаетесь нахальным. Когда в последний раз вы были нахальным?

— Давно не пугали меня (смеется). Наверное, это было во время путча, когда мне казалось, что все закончилось, что опять все будет по-старому. Я попал в ситуацию, когда мне давали понять, что я должен принять правильное решение, когда я должен был уехать в Америку. И тут я применил свою наглость, свое нахальство, которое воспринимали как отвагу.

— Вы сказали об отъезде. Около 30 лет вы не могли выехать из Советского Союза. В России у вас никогда не возникало такого опасения, что вы бы стали невъездным?

— В России нет, я же не преступник. Я законопослушный. В Советском Союзе такое могло быть, потому что я высказывался очень резко по поводу тех порядков, которые тогда были в нашей стране. Я и сейчас могу высказаться, если я не согласен с решением Владимира Владимировича Путина или еще кого-то, но никогда не испытывал в России неудобств по этому поводу.

— Вы приехали в Советский Союз в декабре 1952 года. Помните свой первый Новый год в стране?

— Да, конечно. Очень странный, потому что мы не так встречали Новый год. В тот раз мы встречали праздник в ресторане гостиницы «Метрополь», где мы жили. У нас не было квартиры. Вообще, за границей чуть по-другому встречают Новый год, чем в России. Это был совершенно непонятный Новый год: с бурными танцами и большим количеством выпитого. Было чувство, что я чужой, что это не мое. Я как будто смотрел со стороны, и мне не очень нравилось.

— Вы помните те запахи, которые ощущали в Нью-Йорке, когда вы работали разносчиком газет и те запахи, которые вы услышали в советской Москве? Они сильно отличались?

— Пожалуй, да. Но нужно иметь в виду, что между моим отъездом из Америки, когда мне было почти 15 лет и моим приездом в СССР, когда мне было почти 19, я провел 4 года в Германии, в оккупированном Берлине. И этот запах я никогда не забуду — запах горящего угля плохого качества. Так топили. Во всех домах были печки. Такой кислый запах. Что касается Нью-Йорка, то это не запахи, а вкусы, вкусы разной еды, например, детской, которую я обожал: арахисовое масло, кока-колу, жвачку. Вот такие вещи. В первый раз в Москву, что поразило меня навсегда, мы приехали в декабре, тогда было намного холоднее, чем последние годы в столицы, было, по-моему, -25. Я вышел из гостиницы и пошел в сторону улицы Горького. Там совсем не было машин. Только огромные снежинки медленно-медленно падали и попадали в свет фонарей. Тихо. Людей нет. Под ногами скрипел снег. Передать это ощущение трудно, но это первое, что я навсегда запомнил в России.

— Можете вспомнить какую-то ночь, в которую вы не могли заснуть? Исключаем случаи, когда ночью не спят из-за любви к женщине.

— Конечно. И не одна. Может быть, одна из самых запомнившихся, когда меня не приняли в Московский университет, когда мне сказали, что, я, вроде, прошел по конкурсу, но мне шепнули, что у меня фамилия неподходящая и биография совсем плохая. Я задавался вопросом: зачем мы вообще сюда приехали? Я не спал, когда Сталин умирал. Было немало ночей, которые вызывали огромные переживания.

— Какие у вас есть страхи кроме боязни акул?

— Я всегда боюсь за своих близких, хочу, чтобы с ними ничего плохого не случилось. Применительно к себе, я всегда боюсь сойти с ума в том смысле, что не буду понимать этого, а все остальные будут это замечать. Я боюсь ослепнуть, я не представляю, как я не смогу видеть. Депрессии я совсем не боюсь, а акул я боюсь до смерти.

— У вас отличное чувство юмора, но иногда бывает так: пошутишь, а потом понимаешь, что совсем не смешно. У вас в жизни было так, что шутка обернулась против вас злом?

— Да, был очень тяжелый случаи, когда я разыграл, и потом это был ужас. Мне не хочется рассказывать об этом, расскажу другое. Когда я учился на биофаке, то ребята старше курсом решили позвать меня к своим родителям, которые были профессорами МГУ. Мои одногруппники решили представить меня французом. Я на полном серьезе говорил с ним на французском. И в какой-то момент я понял, что если я скажу, что это была шутка, то это обернется катастрофой. Надо очень хорошо подумать прежде, чем шутить.

— В одном из интервью, вы говорили, что гордитесь тем, что спасли некоторое число жизней? Сколько вы спасли человек?

— Да, это так. Мне трудно сказать. Думаю, что не меньше десяти. В одном случае это связано с кровью, которую я давал в большом количестве — я заслуженный донор СССР, я даже сдавал кровь из вены в вену женщине, попавшей под машину. Недавно мне удалось собрать деньги для трех тяжелых детей, лекарства которых стоили 2 миллиона долларов. Сумел собрать эту сумму через сайт. Я не могу передать, насколько я восхищен людьми, которые перечисляли деньги, это до слез.

— Когда на ваш взгляд наш современный мир был более близок к третьей мировой войне?

— Были случайные ситуации, когда не срабатывала или не так срабатывала система оповещения: когда она сообщала, что летят ракеты. Мы об этих случаях мало знаем, но их было несколько. Это было в Советский период. Если говорить о том, что известно всем, тут, конечно, Кубинский кризис. Мы на самом деле были на грани. Сейчас, в последние годы, очень опасный момент. Он опасен тем, что нет никакого доверия. Российское руководство рассматривает НАТО, как угрозу. Появление НАТО уже отмечается близко на границе с Россией. Я считаю, что мы все время на грани. Здесь нужны очень холодные головы и очень рассудительные люди.

— На ваш взгляд пандемия спасла мир от третьей мировой?

— Не приблизила точно, потому что пришлось заняться другими вещами. Пандемия показала, что мы живем на одной планете. Нас всех это касается.

— Как вы себя чувствуете, когда идут гонения на ЛГБТ?

— Я считаю, что человек имеет право жить так, как он хочет, если этим он не мешает жить другим. Важно, чтобы люди понимали, что не все должны жить, как они.

— В 2020 году такое понятие как «русская интеллигенция» существует?

— Нет. Вообще его употребляют, но этого нет. Это особая социальная прослойка, которая была создана благодаря определенным условиям, как алмаз, под невероятным давлением царского времени. Она была поразительная. Ее убили, ее уничтожили. Ее больше нет и больше не будет никогда. Для этого нужны века, чтобы это создалось. Невосполнимая потеря.

— Каким бы вы описали портрет современного русского человека?

— Я думаю, это человек, который находится в состоянии формирования. Умирает старый — рождается новый. Это нормальный биологический процесс. Умирает советская эпоха. А те люди, которым сейчас 15-17 лет, они категорически отличаются от тех, какими были мы. Идет смена поколений. Именно это характеризует Россию сегодня. С одной стороны, это повод для оптимизма, но это создает очень большое напряжение.

— Женщины все меньше хотят рожать детей и выходить замуж, но хотят заниматься какими-то своими делами, карьерой. Мужчины все больше любят себя, а не женщин. Ситуация идет в определенном направлении. Почему так?

— Я думаю, это несколько преувеличено. Да, женщина больше не желает быть вторичной. Она вполне самостоятельна, хочет иметь абсолютно те же права, и должна их иметь, но и иметь ребенка она тоже желает, как и мужчина.

— Как давно вы заглядывали в Крым?

Очень давно. Я прилетел на конкурс в качестве жюри на один день. Был давно в Крыму, и очень его любил. Я считаю, что сейчас в Крыму нужно сделать так, что люди, которые живут там, не пожалели об этом.