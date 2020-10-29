Онищенко предложил обязать работодателей обеспечивать сотрудников масками

Москва, 29 октября. Работодатель несет ответственность за безопасность своих сотрудников на рабочем месте. Об этом напомнил депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

Онищенко считает, что ответственность за соблюдение масочного режима в общественных местах лежит на работодателях. В трудовом договоре прописано, что каждый сотрудник имеет право на безопасные условия работы, добавил первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке.

Самозанятые россияне должны иметь возможность купить маску в любом киоске или магазине по доступной цене. Ежедневно одному работающему человеку в день необходимо от двух до восьми масок, пояснил Онищенко «Интерфаксу».

Всеобщий масочный режим начал действовать по всей территории России с 28 октября. Жители всех регионов обязаны носить средства индивидуальной защиты в общественных местах, такси, лифтах и городском транспорте. Онищенко ранее также прокомментировал эту меру. По его словам, соблюдать масочно-перчаточный режим необходимо на фоне распространения гриппа и нового коронавируса, передает RT.