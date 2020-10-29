Полиция Канады ликвидировала вооруженного ножом мужчину в Монреале

Монреаль, 29 октября. Сотрудники правоохранительных органов Канады ликвидировали вооруженного ножом мужчину, который направлялся в сторону полицейского автомобиля.

Информацию об этом передает телеканал CTV. Инцидент произошел рано утром. Стражи правопорядка получили сигнал о неизвестном мужчине с ножом в руках. Очевидцы добавили, что его поведение было неадекватным. Прибывшие на место событий полицейские вышли из патрульной машины в тот момент, когда злоумышленник начал приближаться к припаркованному автомобилю, в котором находился водитель.

Увидев это, вооруженный ножом мужчина резко развернулся и пошел в сторону правоохранителей. После чего полицейские начали стрелять. В результате мужчина скончался в больнице.

По факту использования оружия сотрудниками правоохранительных органов открыто расследование. Другие детали инцидента не разглашаются.