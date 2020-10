Итальянцы громят города, протестуя против закрытия ресторанов и баров

Итальянцы вышли на мирные акции протеста против новых ограничений из-за коронавируса. Но присоединившиеся к демонстрациям ультрас, футбольные хулиганы и радикалы превратили мирные выступления в погромы, протестующие закидали полицейских петардами и коктейлями Молотова.

Ежедневно в Италии выявляют до 25 тысяч новых случаев коронавируса. Власти страны ввели новые ограничения на работу общественных заведений. Согласно новым правилам, рестораны и бары должны закрываться в 18.00, а спортзалы, бассейны, кинотеатры и театры временно приостановить работу.

На протесты в итальянской Генуе вышли владельцы ресторанов, клубов, спортзалов и другие предприниматели. Однако к их числу примкнули маргинальные группы, цель которых — дестабилизировать ситуацию в стране.

Кроме того, к протестам присоединились футбольные хулиганы и ультрас. После этого в сторону полиции полетели дымовые шашки, сигнальные ракеты и стеклянные бутылки.

Столкновения между ультраправыми демонстрантами и полицией произошли и в Вероне. Радикалы забросали полицейских файерами, а в ответ правоохранители применили слезоточивый газ.

Похожая ситуация разворачивалась и в Палермо. Мирная демонстрация началась в 18.00, на нее вышли владельцы заведений. Однако примкнувшие к демонстрации провокаторы устроили погромы: они забрасывали полицию файерами, опрокидывали мусорные баки, цветочные ящики и скамейки.

#Palermo this evening as protests in #Italy continue over measures imposed by the government to tackle the coronavirus.pic.twitter.com/UG88FepeaV