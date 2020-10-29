Тунис проводит расследование против подозреваемого в нападении в Ницце

Тунис, 29 октября. Правоохранительные органы Туниса расследуют дело о нападении гражданина страны на прихожан церкви в Ницце. Преступление было совершено утром в четверг.

Расследование инцидента занимается тунисский прокурор по вопросам борьбы с терроризмом, уточняет агентство Reuters. В вооруженном нападении во французской Ницце подозревается выходец из Туниса.

«Прокурор суда, занимающегося вопросами борьбы с терроризмом, открыл судебно-медицинское расследование в связи с подозрениями, что тунисец совершил террористическую операцию за рубежом», — говорится в сообщении.

Согласно сообщениям СМИ, преступник является 21-летним уроженцем провинции Кайруан. На территорию Франции он прибыл недавно. Расследованием дела с французской стороны занимается Национальная антитеррористическая прокуратура страны.

Утром в четверг мужчина напал на прихожан собора Нотр-Дам в Ницце. При себе у злоумышленника был нож. В результате преступления погибли три человека, нападавший задержан.