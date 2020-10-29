Стали известны предварительные результаты расследования ДТП в Кепмене

Кемпен, 29 октября. Сотрудники правоохранительных органов Германии не нашли террористического следа в ходе расследования дорожно-транспортного инцидента в Кемпене.

Задействованные в расследовании происшествия полицейские отметили, что результаты предварительной проверки практически исключают версию, связанную с терроризмом. Однако полностью отказаться от такого сценария событий силовики пока не могут.

Авария произошла в немецком городе Кемпен. Автомобиль пока по неустановленным причинам совершил съезд с основной дороги на тротуар. После чего машина въехала в группу людей. В результате ДТП погиб один из прохожих, еще по меньшей мере трое получили разные по степени тяжести травмы.

Пострадавших госпитализировали в местную больницу на вертолете. Другие подробности инцидента пока не разглашаются.