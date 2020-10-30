Особые унифицированные войска Вооруженных сил России — морская пехота — во все времена пользовались особым почетом и уважением. Неслучайно День морской пехоты отмечается в нашей стране как отдельный праздник, об истории и традициях которого мы и поговорим.

Что такое морская пехота в России?

Морская пехота относится к береговым войскам, которые, в свою очередь, являются составляющими Военно-морского флота Российской Федерации. В задачи так называемых «черных беретов» входит защита границ нашей страны как с моря, так и со стороны суши. Морских пехотинцев готовят к охране военных баз, стратегически значимых объектов на суше. Бойцы морпеха являются ключевой ударной силой в ходе штурмов побережий. Они первым высаживаются на берег и «зачищают» его, с тем, чтобы в дальнейшем на сушу могли десантироваться воины сухопутных подразделений.

Какого числа в России празднуют День морской пехоты?

Морская пехота образовалась в нашей стране в 1705 году в ноябре — 27-го числа. Вначале этот род войск именовался просто — морские солдаты, однако традиции празднования Дня пехоты связаны именно с тем днем, хотя сам праздник официально был учрежден лишь в 1995 году приказом главнокомандующего Военно-морского флота. Праздник морского пехотинца также отмечен в «Календаре воина» — спецпроекте Министерства обороны России, посвященном памятным датам.

История и заслуги «черных беретов»

Исторический «предшественник» современных морских пехотинцев — «Полк морских солдат» — был учрежден по распоряжению Петра I. Надо сказать, что данные войска возникли еще при правлении его отца — Алексея Михайловича. Однако в то время они занимались лишь охраной торговых морских судов, в то время как Петр сделал ставку на морпехов не только как на простых матросов, но и как на ударную силу. Таким образом, дебютируя в качестве стрелков и участников абордажей судов, позднее они стали «специализироваться» на штурме крупных портов и баз.

Морскую пехоту много раз расформировывали, а затем снова возрождали. К примеру, при советской власти этот род войск вовсе исчез и был восстановлен лишь во время Великой Отечественной войны, в которой черные береты, неистово и героически сражаясь, наводили настоящий ужас на фашистов, за что и были прозваны ими «черной смертью». Впрочем, даже это не спасло морских пехотинцев от очередного расформирования в 1956 году, и лишь спустя почти два десятилетия после Победы морская пехота окончательно закрепилась в составе российских вооруженных сил.

Сегодня без морской пехоты не обходится охрана объектов Минобороны. Например, важную роль эти войска сыграли в ходе военных операций в Сирии. Главным транспортным средством морских пехотинцев являются бронетранспортеры и вертолеты, способные функционировать на воде. Он необходим для того, чтобы бойцов можно было высаживать с крупных судов на расстоянии около 50 километров до берега, а уже далее их перевозил транспорт, наделенный большей мобильностью.

Отличительные черты морской пехоты — не только береты черного цвета, но и нашитый на них корабельный якорь — символ данных войск. Кроме того, в разные времена и на разных территориях у солдат-пехотинцев пользовались популярностью различные талисманы — например, дельфин, пантера или белый медведь, изображаемые на нашивках.

Традиции празднования Дня морской пехоты

Как известно, скромность украшает настоящего воина, поэтому представители морской пехоты проводят свой персональный день, не привлекая к себе лишнего внимания. Конечно же, устраивают они и концерты, и показательные выступления-парады, однако это происходит, как правило, лишь тогда, когда праздник приходится на крупную годовщину «беретов». Во все остальные годы праздничные мероприятия не выходят за рамки привычного воинского распорядка. Хотя самых отличившихся солдат, конечно, отмечают — почетными грамотами и новыми заслуженными званиями.

Более широко отмечают праздник будущие морские пехотинцы — курсанты специализированных военных академий. Они принимают участие в показательных маршах и других выступлениях, приглашаются на торжественные заседания и конференции, посещают места боевой славы, возлагают цветы к братским могилам и памятникам.

А еще у морпехов существуют собственные состязания профмастерства — «Военно-морское дерби». На этот увлекательный конкурс съезжаются военнослужащие разных флотов, а проходит он на территории Балтийской флотилии.