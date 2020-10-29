Акционеры «Яндекса» не переизбрали Грефа в совет директоров

Москва, 29 октября. Глава «Сбера» Герман Греф покидает совет директоров «Яндекса». Такое решение было принято на годовом собрании акционеров компании.

Руководитель компании Аркадий Волож был переизбран на должность исполнительного директора на четыре года. Технический директор «Яндекса» Михаил Парахин в течение года будет занимать пост неисполнительного директора компании.

Греф стал членом совета директоров «Яндекса» в 2014 году. В 2017 году его полномочия были продлены еще на три года. Минувшим летом Греф не исключал, что не будет выдвигать свою кандидатуру на переизбрание.