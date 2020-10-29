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Лена Летучая рискнула жизнью, чтобы побороть страх высоты

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Лена Летучая рискнула жизнью, чтобы побороть страх высоты

Москва, 29 октября. Телеведущую Елену Летучую многие поклонники считают одной из самых смелых женщин в России, но оказалось, что и у нее есть непобежденные страхи.

Летучая в новом посте в Instagram подчеркнула, что всю жизнь борется со страхами, чтобы они «не расправились с ней». Например, звезда телеэкрана боится высоты. Чтобы избавиться от своего испуга, Летучая решила рискнуть жизнью и пролететь над городом на высоте 170 метров.

«Конечно, страх высоты еще не побежден, но каждый удобный случай использую для его покорения. <…> Это было незабываемо! И страшно, и здорово одновременно!» — призналась звезда.

Лена Летучая рискнула жизнью, чтобы побороть страх высоты

Фанаты в комментариях восхитились смелостью телеведущей и отметили, что сами вряд ли смогли бы повторить ее «подвиг».

«Даже на диване страшновато это наблюдать»;

«Ну, точно фамилия соответствует. И впрямь — Летучая»;

«Здорово. Адреналин теперь так подскочил», — написали они.

Летучая признавалась, что за время самоизоляции из-за пандемии коронавируса соскучилась по активности, путешествиям и встречам с родными. Она настолько хотела увидеться с близкими, что даже арендовала вертолет.

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